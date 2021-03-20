Лига Европы

Полузащитник Шахтера рассказал о причинах поражения его команды в ответном поединке против Ромы.

В своем интервью клубному телеканалу, полузащитник донецкого Шахтера Майкон подвел итоги ответному противостоянию его команды против римской Ромы (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Шахтер — Рома 1:2 Видео голов и обзор матча

"Думаю, в первом тайме мы постарались атаковать достаточно качественно и забить. Не стоит забывать, что Рома очень хорошая команда: игроки умеют отлично обороняться и смогли нас проконтролировать. Было очень сложно. Мы бежали, боролись, но, к сожалению, потерпели поражение. Это далеко не то, чего мы хотели. Продолжаем работать! Очень важно выиграть чемпионат.

Нам очень хорошо противостоят соперники. И не всегда нам удается принимать идеальные решения. В этом нужно обязательно прибавить. Мы знаем, что переживаем свой не лучший момент. Однако через сложные периоды проходят все команды мира. Сейчас это мы. Только усердная работа большим союзом, семьей, поможет справиться с ситуацией.

Болельщики недовольны, потому что результат не приходит… Люди высказывают свои мнения, но команда старается, работает ежедневно, и только так, благодаря труду мы сможем успешно выйти из сложившейся ситуации. Понятно, что болельщики привыкли видеть Шахтер чемпионом, победителем. Это не всегда удается, однако мы постараемся вернуться к этому и снова радовать своих болельщиков", — подытожил футболист "горняков".

Перед паузой на матчи национальных сборных, донецкий Шахтер успеет провести гостевой поединок против ПФК Львов в рамках украинской Премьер-лиги, который состоится 21 марта, в 17:00 по киевскому времени.