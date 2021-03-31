Украина

Луческу-младший охарактеризовал своего отца.

Сын Мирчи Луческу Рэзван в интервью Telekom Sport охарактеризовал футбольные качества своего отца.

"Мой отец — победитель. Я не имею в виду трофеи. Мой папа второй после Фергюсона по числу кубков. Он не выиграл их в Западной Европе. И в чем проблема? Попробуйте выиграть чемпионаты в каждой стране, где вы работаете.

Отец борется за все и никогда не меняет свое мнение. Это может быть как преимуществом, так и недостатком. Бывает, что хорошо принять чужое мнение, но он этого не делает. Он борется и борется, чтобы доказать тебе, что его идея лучше", — сказал Луческу-младший.

Рэзван Луческу — также футбольный тренер. На данный момент он находится без клуба, а до зимы 2021 года возглавлял Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.

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