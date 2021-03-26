Специалист удостоился престижной награды.
Мирча Луческу
26 марта 2021, 16:43
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги в марте.
В голосовании поучаствовало около 3 500 респондентов. Луческу получил 47 процентов голосов. Второе место досталось Игору Йовичевичу из Днепра-1 (27 процентов), а третьим стал наставник Львова Анатолий Бессмертный — 23 процента.
Также помимо лучшего тренера выбрали и лучшего игрока марта в УПЛ.
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