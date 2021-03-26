Украина

Специалист удостоился престижной награды.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги в марте.

В голосовании поучаствовало около 3 500 респондентов. Луческу получил 47 процентов голосов. Второе место досталось Игору Йовичевичу из Днепра-1 (27 процентов), а третьим стал наставник Львова Анатолий Бессмертный — 23 процента.

Также помимо лучшего тренера выбрали и лучшего игрока марта в УПЛ.

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