Нападающий ковалевцев удостоился почетной награды.
Владимир Лысенко, фото Колос
01 апреля 2021, 20:29
Нападающий Колоса Владимир Лысенко стал лучшим игроком команды по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт клуба.
Выбирали победителя болельщики команды посредством голосования. Опытный нападающий получил награду на утренней тренировке.
В марте Владимир Лысенко провел четыре поединка в футболке Колоса, в которых отметился двумя забитыми голами.
Напомним, что ранее Сергей Сидорчук стал лучшим игроком марта в Динамо.