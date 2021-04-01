Украина

Нападающий ковалевцев удостоился почетной награды.

Нападающий Колоса Владимир Лысенко стал лучшим игроком команды по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт клуба.

Выбирали победителя болельщики команды посредством голосования. Опытный нападающий получил награду на утренней тренировке.

В марте Владимир Лысенко провел четыре поединка в футболке Колоса, в которых отметился двумя забитыми голами.

Напомним, что ранее Сергей Сидорчук стал лучшим игроком марта в Динамо.