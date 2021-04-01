Нападающий Колоса Владимир Лысенко стал лучшим игроком команды по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт клуба.

Выбирали победителя болельщики команды посредством голосования. Опытный нападающий получил награду на утренней тренировке.

В марте Владимир Лысенко провел четыре поединка в футболке Колоса, в которых отметился двумя забитыми голами.

Напомним, что ранее Сергей Сидорчук стал лучшим игроком марта в Динамо.