Украина

Украинский специалист остался недоволен игрой своих подопечных.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник ответил на вопросы журналистов во время послематчевой пресс-конференции после встречи с Колосом.

- Поздравляю Колос с победой. В первом тайме у нас были хорошие моменты, из которых и можно было выжать максимум. Наш соперник сумел забить и далее играл по счёту.

Второй тайм для нас был без моментов – это расстраивает. А так, эмоции, желание было у обеих команд, но вот такой финальный результат получился. Мы расстроены, но будем бороться дальше.

-Почему Виталий Вернидуб сегодня остался в запасе?

-Это просто ротация, у нас все игроки хороши. Мы понимали, что у Колоса профессиональные контратаки, нужен был качественный контроль мяча. У нас есть хороший состав, есть из кого выбирать. Сегодня приняли решение играть таким составом и схемой – проиграли, значит нужно что-то поменять.

-Как Вам новый стадион Колоса?

-Отлично, но со зрителями было бы ещё лучше, не хватало именно той атмосферы, которую создают болельщики. На таком стадионе очень приятно играть.



-У вас была шикарная серия – 14 матчей без проигрышей. Можно ли сказать, что поражение от Динамо Киев психологически надломило команду?

-Можно, в принципе, так рассуждать. Но, к счастью, у нас есть перерыв с играми сборных. Он нам поможет полностью рассмотреть все ошибки, которые были за последнее время и по максимуму их ликвидировать. Сегодня была не последняя игра в сезоне, поэтому идём дальше, у нас ещё есть время.

Колос — это наш прямой конкурент, который так же борется за высшие места в турнирной таблице. Дальше будет ещё жарче – немало придётся прикладывать усилий. Будем стараться и пытаться защитить то место, на котором в данный момент находимся, — приводит слова специалиста официальный сайт луганского клуба.

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