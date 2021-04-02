Нападающий Десны не поможет команде в ближайших матчах.
Филипп Будковский, фото Десна
02 апреля 2021, 01:12
Филипп Будковский получил повреждение и не сыграет за Десны в ближайших матчах.
Как сообщает Футбол NEWS, центральный нападающий травмировал латеральную связку колена. Источник утверждает, что операция футболисту не потребуется.
Ожидается, что период реабилитации займет порядка двух-трех недель.
В текущем сезоне Будковский провел 19 поединков на клубном уровне, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.
В ближайшие недели Десну ждут матчи против Олимпика, Миная и Александрии.
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