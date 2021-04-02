Украина

Нападающий Десны не поможет команде в ближайших матчах.

Филипп Будковский получил повреждение и не сыграет за Десны в ближайших матчах.

Как сообщает Футбол NEWS, центральный нападающий травмировал латеральную связку колена. Источник утверждает, что операция футболисту не потребуется.

Ожидается, что период реабилитации займет порядка двух-трех недель.

В текущем сезоне Будковский провел 19 поединков на клубном уровне, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.

В ближайшие недели Десну ждут матчи против Олимпика, Миная и Александрии.

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