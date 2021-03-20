Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка УПЛ.

В поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 в гостях в напряженной борьбе обыграл черниговскую Десну со счетом 2:0.

Победу команде Игора Йовичевича принес оформленный дубль в исполнении хорватского хавбека Марио Чуже, который забил по голу в каждом из таймов, причем дважды в компенсированное время арбитром.

Обзор матча:

Десна — Днепр-1 0:2

Голы: Чуже, 45+1, 90+4



Десна: Литовка — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой (Картушов, 72) — Гуцуляк (Безбородько, 83), Чепурненко (Домбровский, 46), Огиря, Калитвинцев — Тотовицкий — Будковский.



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Цуриков, 68), Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Когут (Ди Франко, 78) — Довбик (Хобленко, 88).



Предупреждения: Безбородько — Довбик.