Украина

Футболист получил награду за лучшего игрока марта в клубе.

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук признан лучшим футболистом клуба в марте 2021 года. Футболист прокомментировал это достижение.

"Если честно, я не большой сторонник индивидуальных наград, отношусь к ним спокойно. Приятно, что те голы, которые я забил, принесли команде победы и очки в копилку. Можно сказать, что в плане командных взаимодействий, принципов игры, которым учит нас Луческу, последний период стал продуктивным.

Со временем команда все лучше воплощает на поле эти принципы, которые Мистер стал прививать нам с первых дней своей работы в клубе. Речь идет не о понимании, с этим мы освоились быстро, а именно в воплощении на футбольном поле. К слову, мой гол Заре — тому подтверждение, поскольку сработала именно та комбинация, которую мы наигрывали на тренировках, при розыгрышах угловых".

"Гол красивый, но самое главное, что он при этом еще и важный. А по красоте, пожалуй, поставил бы его на одном уровне с голом, который я забил в ворота Шахтера дальним ударом в матче Кубка Украины прошлого сезона.

Впереди насыщенный график? Считаю, что не нужно смотреть на месяц вперед. Когда остается не так много игр до конца сезона, нужно действительно жить от игры к игре. И это не просто дежурные слова, а сейчас действительно так и будет. И после каждой игры уже думать о следующем сопернике.

На этой неделе у нас матч с Александрией, и мы думаем только о том, как выиграть в этом матче. А о месяце в целом можно будет поговорить уже в конце – что получилось, а что нет. Надеюсь, что все у нас получится", — сказал Сидорчук.

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