ЧМ-2022. Отбор

Футболист оценил игру сборной в первом матче отбора к ЧМ-2022.

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничейный результат со сборной Франции в матче отбора к чемпионату мира-2022 (1:1).

"Вдвойне приятно начинать отбор с положительного результата на выезде. В этом большая заслуга тренерского штаба, так как мы разбирали соперника очень тщательно. Тренеры объясняли нам, как нужно сыграть. Здорово, что и теория, которая была у нас, подтверждается результатом.

Самый тяжелый день после игры — следующий. Нужно хорошо восстановиться. Хорошо, что следующий поединок за три дня на четвертый, а не за два на третий. Есть больше времени на восстановление. Думаю, что мы подойдем к Финляндии в оптимальных кондициях".

"Гол в ворота Франции? Я видел, что мяч был спорным, поэтому необходимо было его выгрызать, как говорится. Когда мяч уже был под моим контролем, конечно, я искал, кому отдать передачу. Сидорчук кричал раза два-три, и я откликнулся на его команду, постарался отдать пас удобно для удара в одно касание.

Так получилось, что он очень хорошо пробил, и мяч потом залетел в ворота. Сергей всегда точно направляет удары, особенно в этом сезоне часто старается бить таким образом, чем устраивает проблемы вратарям", — цитирует Караваева УАФ.

Напомним, следующий матч сборная Украины сыграет против Финляндии в отборе ЧМ-2022.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.