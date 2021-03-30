ЧМ-2022. Отбор

Футболист рассказал о положении дел в сборной.

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал игру против Финляндии и рассказал, как футболисты приспосабливаются к новой тактической схеме.

"Понятно, что после таких игр в тот же день и на следующий еще есть остатки какого-то негатива. Но на следующий день тренерский штаб нас собрал, показал теорию, ошибки, тех 10-12 минут, которые были не очень хорошими. Но главный упор делался на то, что до этого были 78-80 минут качественного футбола и хорошей игры. Я думаю, что все восприняли это позитивно.

Что касается Виталия и Ильи, то они молодые ребята, и ошибки – это часть футбола. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я думаю, все будет нормально. Вы видели то, какое количество поддержки им оказала футбольная общественность Украины".

"Насколько комфортно мы себя чувствуем в схеме с 3 защитниками? В принципе нормально. Мы играли по похожей структуре в Динамо у Сергея Реброва в последний год, мы играли 3-4-3 с двумя опорными. Эта схема мне понятна, но в сборной все равно есть свои нюансы, к которым приходится подстраиваться. Понятно, что шероховатости будут, но чем чаще мы будем использовать эту схему – тем легче будет", — сказал Сидорчук на пресс-конференции.

Ранее свои соображения касаемо матча против Казахстана выразил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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