ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Украины прокомментировал ничейный результат против Франции.

Сборная Украины в рамках поединка первого тура отборочного этапа к чемпионат мира 2022-го года сыграла вничью с Францией.

Сергей Сидорчук прокомментировал результат и момент с голом национальной команды.

"С чемпионами мира взять в гостях очко — это хорошо. Тяжело было, но очень важно было перекрыть середину. Они забили нам с центра, так что можно сказали, что где-то не доработали.

Я не буду оценивать соперников, это не наша прерогатива, но все знают, что у Франции футболисты очень высокого качества. Была задача как можно плотнее играть сзади. Считаю, что получилось, если не считать несколько моментов.

Мой гол? Повезло. Шевченко говорил, что будет свой момент, нужно выжимать максимум. Было еще пару неплохих контратак, но из-за большого объема работы было сложнее идти в атаку. Моя результативность? Это больше автогол, но приятно, что, можно сказать, удалась голевая передача.

Будем надеяться, что результат придаст нам уверенность и хорошие эмоции и мы хорош пройдем квалификацию", — сказал Сергей Сидорчук в эфире телеканала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между сборными Украины и Франции.