Украина

Футболисты не вышли на матч против Руха.

Защитники луганской Зари Виталий Вернидуб и Денис Фаворов не принимают участие в матче против Руха.

Как стало известно корреспонденту телеканалов Футбол 1/2/3 Борису Тимовчаку футболисты сдали положительные тесты на COVID-19.

Потеря Виталия Вернидуба — ключевая для Зари. В текущем сезоне центрбек выводил команду с капитанской повязкой и провел 19 матчей

Что касается Дениса Фаворова, то он провел 23 игры, в которых забил один гол.

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