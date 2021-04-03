Украина

Завершились матчи чемпионата Германии.

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги завершились еще два поединка.

Аугсбург дома шокировал Хоффенхайм, добыв победу со счетом 2:1.

На 8-й минуте встречи Варгас вывел вперед Аугсбург, а на 23-й Хан удвоил преимущество хозяев.

Гости сумели ответить всего лишь раз. Роберт Сков на 86-й минуте прошил ворота Гикевича, но на больше гостей не хватило.

Аугсбург - Хоффенхайм 2:1

Голы: Варгас, 8, Хан, 23 — Сков, 86

Аугсбург: Гикевич, Фрамбергер (Педерсен, 46), Гауэлеу, Удуохай, Гумны, Калиджури, Хедира, Груэсо, Варгас (Грегорич, 46), Хан, Рихтер (Оксфорд, 67).

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Пош, Гриллич, Ричардс (Бельфодиль, 74), Йон (Сессеньон, 46), Руди (Гачинович, 46), Самассеку (Фогт, 46), Баумгартнер (Сков, 69), Бебу, Рюттер.

Предупреждения: Самассеку, Хан.

Майнц поделил очки в домашнем противостоянии с Арминией (1:1).

На гол от Брозински на 56-й минуте игры ответил Фогльзаммер на 76-й минуте. Игра выдfлась достаточно равной, как и счет.

Майнц — Арминия 1:1

Голы: Брозински, 56 - Фогльзаммер, 76

Майнц: Центнер, Бросински (да Кошта, 71), Белль (Хак, 77), Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Боэтиюс (Латца, 71), Баррейро, Глатцель (Онисиво, 69), Буркардт (Салаи, 77).

Арминия: Ортега, Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки (де Медина, 86), Окугава (Клос, 71), Майер (Кунце, 61), Притль, Доан, Влап (Кордова, 62), Фогльзаммер (Гебауэр, 86).

Предупреждения: Белль , Лукоки, Латца, Баррейро.