Украина

Главный тренер петровской команды дал комментарий после игры.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь в домашнем матче одержал минимальную и результативную победу над Ингульцем со счетом 4:3.

Главный тренер гостей Сергей Лавриненко считает, что его команда допустила много ошибок.

"Если говорить про первый тайм, то он не удался, много ошибок допустили и нервов. Плюс пропущенный гол еще на последней минуте. Второй тайм был уже лучше, появились моменты и преимущество. Но такие ошибки... и снова пропустили голы. Первый гол и пенальти — это проблема языкового барьера. Защитник, вероятно, не понял все подсказки вратаря/

Второй гол — ошибка вратаря, неудачно подставил руку. Мы могли как свести игру к ничьей, так и крупнее проиграть. Еще много матчей, и борьба в нижней шестерке еще впереди", — сказал Лавриненко в эфире телеканала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — Ингулец.