Украина

22-летний футболист, по прозвищу Чато будет выступать в УПЛ.

Минай на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с левым защитником Сийакой Бакайоко. Сроки соглашения с 22-летним малийцем не разглашаются.

Ранее Бакайоко выступал на своей родине за Джолибу и Стад Мальен, а также приобрел опыт выступлений в Тунисе и Греции.

Также он выступал за молодежные сборные Мали от U-17 до U-23. В январе Сийака дебютировал в основной национальной команде, где отметился победным голом в ворота Буркина-Фасо.

После 18 игр Минай занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 14 очков. Завтра, 4 апреля, Минай проведет матч 20-го тура против Колоса. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.

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