Украина

Главный тренер черниговской команды дал комментарий после матча.

В рамках поединка чемпионата Украины Десна принимала Олимпик на своем поле и добилась победы с комфортным счетом.

Главный тренер "северян" прокомментировал победу своей команды.

"Победа всегда оставляет приятные впечатления. Матч был нелегким в психологическом плане. По игре у соперника были шансы открыть счет. И мы свои шансы не реализовали. Где-то сыграло положительную роль, что мы забили в раздевалку.

Во втором тайме проявили уважение к сопернику — больше защищались и использовали пространство. Наши быстрые игроки создали несколько опасных контратак, одна из которых завершилась взятием ворот. После этого игра была сделана.

Безбородько? Он забил, это — главное. Я доволен. Кроме того, он вел борьбу, насколько у него хватало сил. Немного другого плана игрок, чем Будковский. Но раз забил, свое дело сделал", — приводит слова Рябоконя официальный сайт дончан.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча.