Украина

Football.ua представляет анонс матча 20-го тура чемпионата Украины.

В 20-м туре УПЛ Десна сделает все возможное, чтобы прервать свою полосу неудач в поединке против Олимпика, который в 2021 году очков не набирал.

Десна — Олимпик

Суббота, 3 апреля, 19:30. Чернигов, стадион имени Ю.Гагарина. Арбитр — Александр Шандор (Львов). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Десна наверняка рассчитывала уйти на международную паузу в зоне еврокубков, однако два поражения подряд не только позволили Ворскле вытеснить "северян" из Топ-4, так еще и Колос, идущий шестым, отстает теперь всего на 1 очко.

У Александра Рябоконя было предостаточно времени для того, чтобы придумать, как ему исправить ситуацию, благо, его подопечные не разъезжались массово по сборным, как это было в некоторых других клубах, и большинство игроков оставались в его распоряжении.

К сожалению для поклонников черниговской команды, из-за травмы не сыграет основной форвард Десны Филипп Будкивский.

У Олимпика же ситуация и вовсе близка к катастрофической. Неплохо проведя первую половину сезона, команда пока полностью проваливает вторую. В 2021 году дончане проиграли все свои матчи. И если у кого-то (у руководства?) начали было возникать мечты о еврокубках, то сейчас самое время задуматься о сохранении прописки в элите, ведь от последнего места команду отделяет всего 4 очка.

Юрий Калитвинцев и его звездный (но неопытный) ассистент Яя Туре пробуют различные варианты тактических схем, но пока результата нет. Посмотрим, насколько плодотворной вышла международная пауза.

Вновь в строю Олимпика Бенито, а вот Цымбалюк по-прежнему отсутствует, что не самым лучшим образом сказывается на надежности опорной зоны.

Во время перерыва на матчи сборных Олимпик пополнился полузащитником Экра из Тамбова, но сомнительно, что он уже сейчас готов приносить пользу своей новой команде.

Пока же Олимпик может похвастаться разве что лаврами борца за чистоту в украинском судейском корпусе, но на поле это никаких дивидендов команде не приносит.

Помимо борьбы за очки, которые очень нужны обеим командам, нельзя не отметить "изюминку" матча. В этом поединке отец будет противостоять сыну: главный тренер Олимпика Юрий Калитвинцев встретится со своим сыном Владиславом, вингером Десны (если, конечно, Александр Рябоконь не станет преградой для "династических войн").

Интересные факты

– Команды провели между собой 12 матчей: 8 побед Десны, 1 ничья и 3 победы Олимпика.

– Последние 5 очных встреч команд в чемпионате завершились победами Десны.

– Проигрышная серия Олимпика в УПЛ составляет 6 матчей.

– Олимпик пропускает в 15-ти матчах чемпионата подряд: 28 мячей.

– Олимпик не может забить в УПЛ на протяжении 339-ти минут.

– Голевая засуха Десны в чемпионате длится 205 минут.

Ориентировочные составы

прогноз 3:1

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