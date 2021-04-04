Украина

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Шахтер в рамках поединка 20-го тура чемпионата Украины отправился в гости к Ворскле. Луиш Каштру доверил место в центре обороны молодому Бондарю, а также в основу вернулся Тарас Степаненко.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Яворский, Чеснаков, Наджееб — Пуцлин, Луизао — Кулач, Тилль, Кане — Степанюк

Запасные: Ткаченко, Сапай, Челядин, Скляр, Ребенок, Ндиайе, Щербак

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Майкон, Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Мораес, Соломон

Запасные: Пятов, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник

Матч Ворскла — Шахтер состоится четвертого апреля. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.