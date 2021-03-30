Украина

Хавбек "горняков" рассказал о своем восстановлении после травмы.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал ситуацию со своим восстановлением после травмы колена, из-за которой он пропустил восемь матчей "горняков", а также не смог помочь сборной Украины в мартовских матчах отбора ЧМ-2022.

"Так как раньше было, не будет, потому что там была операция. В принципе, колено все дает делать, я не чувствую дискомфорта.

Тренировки такие, которые провоцируют нагрузку, чтобы смотреть, как колено будет себя вести. Это то, что я делаю на протяжении двух недель. Уже начал тренироваться в общей группе, но были тренировки без интенсивности, потому что игры у ребят.

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Возвращение на поле? С понедельника работаю в полную силу и буду готовиться к ближайшим матчам. Но со стопроцентной уверенностью сказать не могу, потому что никто не может сказать, как будет вести себя колено во время футбольных нагрузок", – сказал Степаненко в интервью программе Футбольный формат.

Свой ближайший матч Шахтер проведет 4 апреля против полтавской Ворсклы. Это будет встреча 20-го тура УПЛ.