Украина

Наставник Александрии высказался о поражении в матче чемпионата Украины от Динамо.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо одержало волевую победу над Александрией.

Главный тренер александрийцев Владимир Шаран поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сегодня мы хотели отобрать очки у Динамо, но так получилось, что мы, к сожалению, пропустили на последних минутах гол".

"Мы очень благодарны ребятам за то, что они вышли сегодня очень заряженными, настроенными на соперника и хотели отобрать очки. Но, к сожалению, так сложилась игра, что мы пропустили этот нелепый гол. Очень обидно, досадно, но жизнь продолжается. Будем работать дальше и брать очки в других играх", — приводит слова Шарана официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Динамо Киев вы можете на Football.ua.