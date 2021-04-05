В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо одержало волевую победу над Александрией. Центральный защитник "бело-синих" Денис Попов поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Если честно, здесь всегда сложно играть. Сегодня еще сыграли свою роль болельщики, так называемый 12-й игрок, которые поддерживали свою команду. Но мы добываем результат любой ценой, ведь знаем цель, к которой идем".

"Отмененный гол? Я еще не смотрел повтор, но ребята говорят, что там ничего не было — Буяльский пробегал мимо вратаря и не мешал ему. Но арбитры трактуют по-другому. Вообще судейство не хотел бы комментировать, это не моя прерогатива. Главное, что мы выиграли, и уже нет разницы, был там офсайд или не было".

"Поймал ли Жерсон кураж? Да, хороший гол забил, молодец. Поздравляю его, вышел забил важный мяч. Помог команде в трудную минуту", — приводит слова Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Динамо Киев вы можете на Football.ua.