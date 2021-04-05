Украина

Хавбек "горняков" высказался о своем возвращении на поле в матче против Александрии.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал уверенную победу над полтавской Ворсклой. Центральный полузащитник "горняков" Тарас Степаненко, который провел на поле все 90 минут, поделился эмоциями от своего первого появления после травмы колена.

"У меня были вопросы с коленом: лечился, старался. Хочу сказать большое спасибо медицинскому штабу, который во всем мне помогал, прислушивался к моим ощущениям. Никто меня не гнал и не торопил. Сделали все возможное, чтобы сегодня я вышел на поле. Хорошие эмоции: все-таки пропустить большую часть, диагноз не очень… Но я сыграл. В будущее заглядывать не могу, но сейчас нормально себя чувствую и спокойно готовлюсь дальше".

"Я уже все испробовал, сделал все тесты – все нормально. Если бы я не был на сто процентов готов, то сегодня не вышел бы. Я же советовался, общался: есть люди, у которых были такие травмы, и они долго с ними играли. Все зависит от того, будет боль или нет. Сейчас ее нет, слава Богу. Поэтому буду дальше стараться набирать форму".



"Травма Тилля? Да, видел момент: Яворский уже бежит, смотрит на мяч и никого не видит, как паровоз. Я отошел, а этот парень, видно, не ожидал. Я сразу испугался, посмотрел – было видно, что возможно сотрясение, потому что начали закатываться глаза. Понятное дело, борьба – в футболе такое бывало, и со мной бывало. Пожелаю парню только здоровья", — приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ворскла — Шахтер вы можете на Football.ua.