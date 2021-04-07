Украина

"Горняки" нацелились на молодого бразильца.

Полузащитник Интернасьонала Бруно Прашедес попал в сферу интересов Шахтера.

Как сообщает Time24News со ссылкой на журналиста GZH Эдуардо Габардо, "горняки" сделали предложение в размере 7 млн евро за 19-летнего бразильца. При этом, руководство Интернасьонала и представители футболиста не подтвердили переговоры.

Прашедес является воспитанником Флуминенсе. Он перешел в Интернасьонал в феврале 2019-го.

Также игрок выступал за сборную Бразилии U-16 и вызывался в U-20. Прашедес играет центрального и атакующего полузащитника. Также может быть правым или левым хавбеком.

Контракт бразильца с Интернасьоналом рассчитан до апреля 2025-го. Transfermarkt оценил в 5 млн евро.

Вашему вниманию нарезка скиллов Прашедеса:

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