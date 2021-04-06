Украина

Генеральный директор Шахтера прокомментировал успех нападающего "горняков".

Сергей Палкин поздравил Жуниора Мораеса с солидным достижением и вручил форварду футболку с №100.

"Впервые за нашу историю действующий футболист Шахтера достиг показателя в 100 голов в чемпионате Украины, – цитирует Палкина официальный сайт клуба. – Это серьезное достижение. Жуниор попал в клуб пятерых, куда входят Шацких, Ребров, Селезнев и Воробей. Но у Мораеса намного лучше коэффициент результативности. И добавлю, что из 100 голов большинство он забил за Шахтер".

"Хочу его поздравить и пожелать, чтобы он продолжал так и дальше, чтобы количество мячей за Шахтер с каждой игрой увеличивалось. Для меня каждый гол Жуниора очень значим. От форварда требуются голы. Над этим работает вся команда: чтобы у нас было как можно больше голов. Когда они у нас есть, тогда есть и победы, а это главное, что нам нужно".

Жуниор Мораес выступал в УПЛ за донецкий Металлург (35 голов), Динамо (22) и Шахтер (43).

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