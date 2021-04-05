Украина

Команда из Днепра продолжает удивлять после зимней паузы.

Накануне завершился 20-й тур УПЛ, который был насыщен на события, но ни одной сенсации так и не случилось. Лишь один матч завершился разгромом — набравший ход Днепр-1 уничтожил ПФК Львов со счетом 5:1.

По версии статистической платформы InStat, сразу три игрока днепровской команды уверенно вошли в пятерку лучших футболистов прошедшего тура. Так, хорват Марио Чуже благодаря дублю набрал 354 балла по специализированной системе подсчета и стал лучшим игроком тура.

Вслед за ним с 346 баллами расположился "горняк" Алан Патрик, на счету которого два ассиста на Жуниора Мораеса в игре с Ворсклой. А вот на третьем и четвертом местах снова днепряне — Владислав Дубинчак (ассист) и Даниил Игнатенко (гол). Они набрали 342 и 340 баллов соответственно.

Пятерку лидеров замкнул упомянутый выше Жуниор Мораес, отметившийся дублем в отчетном туре. Он набрал 336 баллов. Ставший лучшим футболистом тура по версии УПЛ Артем Бондаренко, оформивший хет-трик в ворота Ингульца, в этом списке с 331 баллами лишь на шестом месте.

Также в топ-10 вошли Николай Шапаренко (Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Илья Коваленко (Ингулец) и Игорь Когут (Днепр-1).