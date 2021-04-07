Украина

Футболист рассказал о дебютном вызове в сборную Азербайджана.

Защитник Миная Анатолий Нуриев прокомментировал дебютный вызов в сборную Азербайджана и матч против Португалии Криштиану Роналду.

"Впечатления, конечно, положительные. Когда был там, то где-то изначально не слишком понимал где я и с кем выхожу играть на одно поле. Это понимание приходит уже дома. Когда эмоции немного улеглись, я осознал насколько это круто и насколько приятно было выйти на поле против таких игроков как Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Тадич да и вообще вся сборная Португалии, Сербии. И понял, что это очень хороший опыт и хорошие эмоции".

"Что сказать о Роналду? Скажу так — было интересно за ним понаблюдать. Это же человек, который столько всего достиг и столько всего завоевал. Приятно было против него сыграть.

Посвящения сборной никакой не было. Пришел на общекомандное ужин, со всеми поздоровался, познакомился. Какого танца или песни там не было.

Три матча играл на разных позициях. С Португалией — левый полузащитник, с Катаром — под нападающими, с Сербией — как второй нападающий или скорее оттянутый форвард. Последняя позиция мне очень нравится и тренер видит меня на ней".

"С кем было тяжелее всего? Пожалуй против Сербии. Первый тайм мы бегали, cражались, во втором уже наладили игру, комбинации, больше владели мячом. Но в целом достаточно сложный матч, хоть мы могли взять очки в нем.

Еще запомнились мне стадион, где играл. Ювентус Стэдиум очень мне понравился — комфортный, уютный, небольшой. Понравился и стадион в Дебрецене, а также Олимпийский в Баку. В последнем газон просто шикарный. Очень рассчитываю, что и дальше буду показывать хороший уровень футбола, чтобы меня и дальше вызывали в сборную", — сказал Нуриев пресс-службе Миная.

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