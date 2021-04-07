Футболист тренировался в общей группе.
Даниил Дикан, ФК Мариуполь
07 апреля 2021, 22:25
В рамках 17-го тура УПЛ форвард Мариуполя Даниил Сикан получил травму в матче против Ворсклы.
По результата обследования, 19-летнему форварду диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти.
По прогнозам докторов, которые были проведены 7-го марта, футболист должен был пропустить около месяца, так и произошло.
На тренировке, 7-го апреля, Сикан занимался в общей группе футболистов "азовцев".
Отметим, что в следующем матче, 21-го апреля, Мариуполь сыграет против донецкого Шахтера.
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