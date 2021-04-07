Украина

Футболист тренировался в общей группе.

В рамках 17-го тура УПЛ форвард Мариуполя Даниил Сикан получил травму в матче против Ворсклы.

По результата обследования, 19-летнему форварду диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти.

По прогнозам докторов, которые были проведены 7-го марта, футболист должен был пропустить около месяца, так и произошло.

На тренировке, 7-го апреля, Сикан занимался в общей группе футболистов "азовцев".

Отметим, что в следующем матче, 21-го апреля, Мариуполь сыграет против донецкого Шахтера.

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