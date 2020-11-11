U-21

Молодежная сборная потеряла Руслана Нещерета, Артема Бондаренко и Данило Сикана.

Перед вылетом на Мальту на отборочный матч Евро-2021 молодежная сборная Украины лишилась еще трех футболистов — сообщил официальный сайт УАФ.

Положительными оказались тесты на коронавирус вратаря Динамо Руслана Нещерета, полузащитника Мариуполя Артема Бондаренко и его одноклубника нападающего Данило Сикана.

Ранее сообщалось, что команда Руслана Ротаня потеряла нападающего Шахтера Богдана Вьюнника из-за травмы.

Молодежной сборной Украины (U-21), потерявшей шансы сыграть в финальном турнире Евро-2021, осталось сыграть два матча в отборе: 13 ноября на выезде против Мальты и 17 ноября дома против Северной Ирландии.