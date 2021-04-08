Украина

Киевляне отчаялись договориться с бразильским клубом "полюбовно".

Киевское Динамо обратилось в суд, чтобы добиться от Сан-Паулу выплаты долга за Че Че — утверждает Globo.

Сан-Паулу задолжал лидеру чемпионата Украины 3,2 миллиона евро за трансфер 28-летнего полузащитника в 2019 году.

Интересно, что Че Че оказался не нужен тренеру Сан-Паулу Эрнану Креспо, поэтому полузащитника намерены отдать в аренду.

В 2021 году Че Че сыграл всего три матча, в которых забил один мяч.

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