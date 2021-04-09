У поєдинку 21-го туру української Прем'єр-ліги Рух зійдеться у протистоянні з закарпатським Минаєм. Старший тренер львівського клубу Олександр Грицай поділився очікуваннями від цієї зустрічі.

"Готуємося до гри у звичному режимі. Розуміємо, що три поразки поспіль залишили свій відбиток на команді. Все ж ми дуже серйозно налаштовуємося на Минай. Поступилися Зорі, але тішить той факт, що хлопці створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Не вистачає реалізації. Ми чекаємо від гравців реакції на останні три поразки. Вони зобов’язані відреагувати".



"Зміна тренера в Минаї? Можливо, це якось впливає, але це їхні проблеми. Ми повинні вирішувати свої питання. Всі футболісти прекрасно розуміють важливість гри з Минаєм. Будемо намагатися лише перемогти. Рецепт насправді простий: не пропустити і забити. У вирішальних матчах важливу роль відіграє досвід гри на результат", — цитує слова Олександра Грицая офіційний сайт ФК Рух.