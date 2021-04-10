Украина

Украинец рассказал о предстоящих играх.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о предстоящих матчах клуба и вспомнил свой гол в ворота Фиорентины, с которой бергамцы сыграют в следующем туре.

"Мы должны сыграть агрессивно и в свой футбол, чтобы не оставить им пространства. Все остальные игры в чемпионате также будут сложными, ведь сейчас все хотят набрать очки, чтобы решить свои задачи.

Дальше нас ждет финал Кубка Италии. Мы должны сделать все возможное в каждой игре.

Помню игру с Фиорентиной в первом туре. Тогда я забил прямым ударом со штрафного (3:0). Забивать приятно, особенно когда побеждает команда, ведь мы — один коллектив", — цитирует Малиновского пресс-служба клуба.

Матч Фиорентина — Аталанта состоится в воскресенье, 11 апреля. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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