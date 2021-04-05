Италия

Хавбек сборной Украины сделал две голевые передачи в матче с Удинезе.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский попал в символическую сборную Серии А по итогам 29-го тура по версии Whoscored и SofaScore.

27-летний украинец отыграл 78 минут в матче против Удинезе (3:2), в котором сделал два ассиста. Whoscored оценил действия украинца в 8,3 балла, а SofaScore — 8,4.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 27 поединков в чемпионате Италии, в которых он забил три мяча и отдал шесть голевых передач.