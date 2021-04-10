Украина

Футболист рассказал о предстоящей игре.

Защитник Мариуполя Сергей Чоботенко прокомментировал предстоящий поединок украинской Премьер-лиги против донецкого Шахтера.

"Шахтер — это чемпион Украины. В любом случае, если выйдешь на поле и будешь бояться – тебя просто сожрут на поле. Нужно выйти, никого не бояться, играть в свой футбол. Самое важное в этом матче – психология.

Чтобы молодые игроки не перегорели, показали свой уровень. А нам, старшим, нужно проверить себя на фоне такого соперника. Молодым нужно показать, что они боеспособные, чтобы закрепиться в первой команде", — сказал Чоботенко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Ранее главный тренер Мариполя Остап Маркевич поделился мнением о матче с "горняками".

Мариуполь сыграет против Шахтера 10-го апреля в 14:00 по киевскому времени.

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