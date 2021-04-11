Украина

У иранца обнаружили коронавирус.

В рамках 21-го тура УПЛ луганская Заря в домашнем матче обыграла Ингулец со счетом 2:0.

В заявку команды на данный поединок вернулись защитники Виталий Вернидуб и Денис Фаворов.

Однако, неожиданно, там не оказалось иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша и вратаря Николы Василя.

Как стало известно уже во время игры, форвард слад позитивный тест на COVID-19. Причина отсутствия кипера пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в матче против Ингульца защитник Зари Жуниньо отметился дебютным голом.

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