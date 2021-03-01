Украина

Нападающий Зари стал лауреатом очередного тура чемпионата Украины.

Экспертный совет УПЛ по итогам 16-го тура чемпионата Украины назвала лучшим игроком нападающего Зари Аллахьяра Сайядманеша — сообщил официальный сайт УПЛ.

По итогам голосования один из героев победы над Шахтером опередил Владислава Кулача (Ворскла), Николая Кухаревича (Рух) и Николу Василя (Заря).

В состав экспертного совета УПЛ входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

Лучшим тренером 16-го тура УПЛ был признан наставник Зари Виктор Скрипник.

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