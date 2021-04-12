Украина

Игорь Суркис рассказал о ситуации с ганским хавбеком, который даже отсутствует в заявке киевского клуба.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с полузащитником Мохаммедом Кадири, который даже не включен киевлянами на матчи чемпионата Украины.

"Кадири прошел углубленный медосмотр в Германии, после чего восстанавливается по индивидуальной программе в Киеве.

Изначально было понятно, что до конца чемпионата он уже не сыграет. А уже в межсезонье будем думать и решать, что с ним делать дальше", — приводит слова Суркиса программа ТаТоТаке.

По информации Transfermarkt, действующий контракт 25-летнего ганца с киевлянами рассчитан до лета 2023 года.

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