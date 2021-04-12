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Форвард сборной Украины рассказал о своем первом дне в Украине и о предстоящей игре с Динамо.

Нападающий сборной Украины и Шахтера Жуниор Мораес рассказал о своем первом дне в Украине, поделился своими мыслями о карьере в донецком Металлурге, не забыв, что впереди у "горняков" матч с лидирующим Динамо в УПЛ.

"Между Бразилией и Украиной нет ни единой общей черты. Это абсолютно два разных мира. Традиции, люди, погода, места – все очень разное. Тем не менее, я люблю обе страны.

Мой первый день в Украине? Мы с Металлургом как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в Украине я ни одного раза не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль месяц. Я тогда очень испугался: как мне тут жить.

Каждый сезон у меня были предложения от других европейских клубов, но Металлург их все отклонял. После, меня хотели приобрести Динамо и Шахтер, но и тогда Металлург был против. В конце концов, я отработал свой контракт, стал свободным агентом, но уже и сам не захотел покидать Украину.

Забитые голы на День рождения я воспринимаю как Божий подарок, ведь в последние месяцы я переживал очень непростой период. Я потерял нескольких важных в моей жизни людей, был травмирован, заболел коронавирусом, получил красную карточку. Как-то все в кучу. Было действительно тяжело. Но концентрация на работе не давала мне упасть духом. 100 голов – это очень классный подарок на день рождения.

О том, что матч с Динамо очень важен, думаю, говорить лишний раз не стоит. Мы все еще продолжаем борьбу за чемпионство. Несмотря на то, что между нами и Динамо 7 очков разницы, еще ничего не потеряно.

Победа – это самое важное. Гол также имеет значение, но первая цель – победа. Я забил гол за сборную Украины, это было очень важным моментом в моей карьере. Я люблю Украину и хочу играть за сборную Украины. И когда я не забиваю, я чувствую себя очень тяжело. Я хочу все сделать для сборной Украины и ее побед", — сказал Мораес в интервью программе Великий футбол.

Напомним, матч Динамо — Шахтер состоится в субботу, 17 апреля, в 19:30 по киевскому времени.