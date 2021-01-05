Ганский хавбек попросил российский клуб прервать арендное соглашение.
Мохаммед Кадири, ФК Арсенал Тула
05 января 2021, 14:46
Центральный полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири покинул тульский Арсенал, за который он выступал на правах арендного соглашения.
Как сообщает официальный сайт российской команды, 24-летний ганский хавбек попросил руководство клуба досрочно прервать аренду и отпустить его из Арсенала по семейным обстоятельствам.
Таким образом, Кадири возвращается в расположение киевского Динамо. В текущем сезоне он провел в футболке тульского Арсенала 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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