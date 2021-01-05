Украина

Ганский хавбек попросил российский клуб прервать арендное соглашение.

Центральный полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири покинул тульский Арсенал, за который он выступал на правах арендного соглашения.

Как сообщает официальный сайт российской команды, 24-летний ганский хавбек попросил руководство клуба досрочно прервать аренду и отпустить его из Арсенала по семейным обстоятельствам.

Таким образом, Кадири возвращается в расположение киевского Динамо. В текущем сезоне он провел в футболке тульского Арсенала 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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