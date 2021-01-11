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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

P. S. Ранее мы подготовили для вас подборку лучших комментариев 2020 года на нашем сайте. Если вы каким-то образом ее пропустили, то рекомендуем ознакомиться и немножечко поностальгировать.

⚽ Начало недели отметилось весьма громким событием! Криштиану Роналду обошел Пеле по количеству голов за карьеру, доведя свой бомбардирский счет до 758 мячей.

🙄🙄🙄

⚽ Полузащитник Мохаммед Кадири возвращается в киевское Динамо из тульского Арсенала.

Хоть и "котлеты" в клубах УПЛ уже нынче не те, выбор очевиден🤷‍♂️

⚽ Сон Хын Мин стал лучшим футболистом Азии-2020 с рекордным числом голосов.

Нужно же было как-то создать иллюзию интриги и напряженной конкуренции. Уже интересно, что придумали бы в Египте🤔

⚽ Переводчик Шахтера Макс Нагорский рассказал о казусах, которые происходили во время работы: "Иногда забываю, что говорил тренер, и придумываю свое".

⚽ Манчестер Сити предложил де Брюйне зарплату ниже из-за потенциального трансфера Месси.

Так вот почему говорили, что Месси не с нашей планеты😱

⚽ Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями о высказывании главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа про количество назначенных пенальти в пользу Манчестер Юнайтед: "Не трачу на это время".

И переводчика уже нанимать страшно стало😄.

⚽ Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о своих подопечных: "Они все лидеры".

Опечатка. Спасибо, передал редактору👍

⚽ Полузащитник Маккаби Петах-Тиквы Лиэль Абада прокомментировал информацию о возможном трансфере в Динамо Киев: "Мне сделали хорошую рекламу".

Если так и дальше продолжится поток "новостей" о его трансфере, психолог уже будет нужен нам😥.

⚽ Экс-игрок Реала Ройстон Дренте, перешедший в клуб из третьего дивизиона Испании, высказался о своей текущей форме: "Мне нужно сбросить три килограмма".

Отмазка про новогодние праздники, как я понимаю, не прокатит?🥺

Хорошо сохранился👶🏾

⚽ Колос объявил о подписании нападающего Дмитрия Хлебаса.

После Пиварича придут Бухал и Шастал😉.

⚽ Зинедин Зидан поддержал своего подопечного Карима Бензема в "деле Вальбуэна".

Та не, вы перепутали. Там на видосах другой лысый👀🔞.

⚽ По информации журналиста Хорхе Николы, Шахтер хочет предложить новый контракт Дентиньо.

У нас походу везде кто-то какие-то контракты постоянно продлевает😠.

⚽ Эдгара Давидса удалили в дебютном матче на посту главного тренера Ольяненсе.

Это из какого-то интервью Игоря Михайловича?🤔

⚽ Арсенал хочет отозвать Маттео Гендузи из аренды в Герте.

Надеюсь ему подскажут, что у Герты и Брайтона просто форма похожая🧠🙏

⚽ Лидс Юнайтед стал первым клубом АПЛ, крупно проигравшим команде четвертого дивизиона в Кубке Англии.

Никита Евтушенко, Football.ua