Украина

Комитет УАФ прокомментировал решения арбитра в нескольких эпизодах.

В поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер одержал разгромную победу над Мариуполем.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола пояснил некоторые моменты в матче, которые вызвали споры.

Первым рассмотренным эпизодом стал момент, когда арбитр назначил пенальти за фол против Додо.

77 мин. При ведении единоборства за равноудаленный мяч в пределах штрафной ФК Мариуполь между игроком в атаке № 2 ФК Шахтер и вратарем № 1 ФК Мариуполь произошло игровое столкновение и падение обоих игроков. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ФК Мариуполь, считая, что нарушение было совершено именно вратарем. По нашему мнению, позиция арбитра была не совсем удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять соответствующее решение, которое отвечало бы требованиям п. 2 Правила 12 (с. 107):

Считается, что вратарь контролирует мяч руками, когда мяч находится между руками или между рукой и любой поверхностью (например, поля, собственным телом вратаря), либо вратарь коснулся мяча любой частью руки, за исключением ситуации, когда мяч отскочил от вратаря или вратарь отбил удар (сейв).

Сопернику нельзя вступать в единоборство с вратарем, который контролирует мяч в руках.

В этом эпизоде ​​вратарь оказался более ловким — практически завладел мячом, а игрок атаки влетел в него, выбив мяч из рук, и допустил опасное столкновения с ним. Поэтому, руководствуясь действующими Правилами игры, более приемлемым правильным решением было бы назначить штрафной удар (наличие физического контакта) в пользу команды ФК Мариуполь и в соответствии с требованиями п. 1 Правила 12 (с. 103) вынести желтую карточку игроку № 2 ФК «Шахтер за безрассудные действия против оппонента:

Нарушение, которое содержит контакт, наказывается штрафным или 11-метровым ударом. Безрассудство — игрок действует без оглядки на безопасность или последствия для соперника, должен быть предупрежден.

Вторым рассмотренным эпизодом стал момент, когда арбитр не назначил пенальти за игру рукой Сагуткина.

82 мин. При ведении единоборства и попытки заблокировать мяч, который был направлен в направлении ворот ФК Мариуполь, защитник № 44 ФК Мариуполь, прыгая/падая навстречу мячу, допустил контакт мяча и руки в пределах своей штрафной, прервав его дальнейший полет к цели. Возможно, из-за нехватки концентрации внимания и неожиданных действий со стороны защитника арбитр продолжил игру, что не совсем соответствовало требованиям п. 1 Правила 12 (с. 104):

Игрок совершил нарушение, если он: намеренно касается мяча собственной рукой/кистью, включая движение руки/кисти до мяча.

Поэтому подобные действия игрока, который пытался заблокировать этот удар, являются неправомерными и нарушающими требования действующих Правил игры. Более приемлемым правильным решением в этом игровом эпизоде ​​было бы назначить 11-метровый удар в пользу команды ФК Шахтер и в соответствии с требованиями п. 3 Правила 12 (с. 110) вынести желтую карточку игроку № 44 ФК Мариуполь за срыв перспективной атаки (удар в направлении ворот):

Предупреждение за неспортивное поведение. Существуют различные обстоятельства, при которых игрок должен получить предупреждение за неспортивное поведение, включая следующие: если игрок играет рукой в ​​мяч, чтобы осуществить вмешательство или сорвать перспективную атаку.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Мариуполь — Шахтер вы можете на Football.ua.