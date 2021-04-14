Украина

Запрет на посещение спортивных соревнований продлили.

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что из-за продления строгих противоэпидемиологических мер, также остался в силе запрет на проведение спортивных мероприятий в Киеве.

Ввиду этого, центральный поединок второго круга чемпионата Украины между Шахтером и Динамо пройдет при пустых трибунах.

Отметим, что расстояние между командами в турнирной таблице составляет семь баллов.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.