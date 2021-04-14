Украина

Тренер "горняков" рассказал о различиях украинского и португальского чемпионатов.

Ассистент главного тренера донецкого Шахтера Витор Северино сделал сравнение чемпионатов Украины и Португалии.

"В украинском футболе все слишком направлено на защиту. Нет возможностей для креативности в принятии решений в атаке. Все это зависит от тренера. Если тренер достаточно прямой и делает большой акцент на физическую подготовку, думаю, что мы теряем талант.

Но я считаю, что это конкурентоспособный чемпионат. Есть команды, в которых занимаются только защитой в каких-то моментах, но они достаточно конкурентоспособны. Когда результат вроде бы в одну сторону идет, они все равно до конца конкурируют, но не во всех чемпионатах это так. Я вижу также, что со временем команды начинают становиться более смелыми и идти выше в прессинг. Хотят на нас повлиять, на нашу конструкцию игры.

Мало различий по сравнению с португальским чемпионатом. Если посмотреть, как играют маленькие клубы в Португалии с Порту, Бенфикой или Спортингом, то мы увидим плюс-минус то же самое, команды против грандов больше защищаются. И здесь разница, наверное, больше в игроках, потому что это более доминирующие клубы, у них лучшие футболисты.

Меня также удивил один момент, как ведут себя люди, как они строят свои отношения. Я работал в Порту и если бы я одел футболку Порту, то я бы не смог пойти в ней на стадион Бенфики. Это было бы проблемно для меня. Тут меня это приятно удивило. Когда у нас дерби с Шахтером, то я был спокоен и были люди, которые хотели поговорить со мной, сфотографироваться. Это очень удивило меня", — сказал Северино в интервью программе Бомбардир.

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