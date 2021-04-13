Украина

Екатерина Монзуль будет работать на центральном матче чемпионата.

В рамках центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер примет киевское Динамо.

Главным арбитром поединка станет Екатерина Монзуль. Помогать Монзуль будут Марина Стрилецкая из Сум и Светлана Грушко из Киевской области.

В текущем сезоне Монзуль работала на 11 матчах украинской Премьер-лиги, в которых продемонстрировала 46 предупреждений (в среднем — 4,2 за игру) и 6 раз удаляла футболистов с поля.

На матче также будет присутствовать система VAR. Арбитры VAR: Николай Балакин из Киевской области, Александр Корнийко из Миргорода и Леонид Ярмолинский из Киевской области.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля на НСК Олимпийском. Начало игры — в 19:30.

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