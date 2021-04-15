Украина

Защитник киевлян дал комментарий перед грядущим матчем.

Защитник Динамо Илья Забарный прокомментировал процесс подготовки к поединку чемпионата Украины против Шахтера.

"Чувствую себя нормально. Мне вправили нос, и сейчас уже готовлюсь вместе с командой. Процедура была неприятной и немного болезненной, но, можно сказать, что лор вправил нос хорошо, как и был (улыбается).

Каждый матч для нас очень важный, мы не делим игры по уровню ответственности. Поединок с Шахтером – так же важен для нас, как и все, которые были до него. Поэтому не назвал бы этот матч чемпионским, готовимся как обычно. Все понимают, что это очень принципиальная игра, и отдавать очки мы не собираемся. Будем выходить и доказывать все на футбольном поле.

Я участвовал во многих важных матчах – и в Лиге чемпионов, и за сборную Украины. Поэтому не хочу делить эти игры. Для меня важны все поединки. Мне, как молодому игроку, нужно набираться опыта и из каждого матча выносить что-то новое для себя", — приводит слова защитника официальный сайт киевлян.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.