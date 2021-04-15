Украина

Вход на стадион будет возможен исключительно по предварительно сформированным спискам.

Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о старте процедуры реализации билетов на полуфинальный матч Кубка Украины против Агробизнеса.

В настоящее время планируется, что матч между лидером УПЛ и командой Первой лиги пройдет с присутствием болельщиков на трибунах стадиона в Тернополе. Если ситуация с пандемией коронавируса останется такой же, то трибуны будут заполнены частично.

В соответствии с требованиями УАФ, вход на стадион для фанатов гостевой команды разрешен исключительно по предварительно сформированному списку. Для бронирования билета нужно заполнить специальную форму на сайте киевского клуба. Заявки принимаются до 20 апреля.

Напомним, полуфинал Кубка Украины между Агробизнесом и киевским Динамо пройдет в среду, 21 апреля, в 16:00 по киевскому времени.

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