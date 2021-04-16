Украина

Наставник Александрии поделился своими мыслями накануне матча со Львовом.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал предстоящий поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги против Львова.

"Львов — интересная команда, которая обыграла Шахтер. Они хорошо играли против Ворсклы, но не сумели забить. Мы очень серьезно подходим к этому поединку, невзирая на то, что в среду у нас матч в Кубке Украины.

Сильная сторона Львова это то, что сейчас они больше комбинируют и играют с двумя нападающими. Во времена Виталия Шумского Львов играл более закрыто и с ними было тяжелее играть так, как они действовали от защиты. Сейчас они больше играют на атаку.

Я не считаю количество побед, самое главное добывать результат в каждом матче. С весны мы показываем хороший футбол, только провалили игру с Ингульцом. Конечно мы настраиваем ребят только на победу", — приводит слова Шарана ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Львов — Александрия пройдет сегодня, 16 апреля, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.