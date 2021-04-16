Украина

Хавбек львовского клуба поделился мыслями накануне матча украинского чемпионата.

Полузащитник ПФК Львова Алексей Довгий высказался о настрое команды перед матчем с Александрией.

"В каждой игре надо выходить и доказывать свою пригодность, и этот матч не станет исключением. Я знаю свои качества и ребята в команде соперника знают на что я способен.

Кого-то удивлять в 30 лет вряд ли получится. Может у меня будет дополнительная мотивация, а в целом это обычная игра. Для нас сейчас каждый матч самый важный. Нам нужны очки и неважно кому мы будем противостоять", – сказал украинец в интервью Футбол NEWS.

ПФК Львов примет Александрию на Арене Львов сегодня, 16-го апреля. Стартовый свисток - в 17:00 по киевскому времени.