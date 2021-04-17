Украина 17 апреля 2021, 20:12 Додо пел гимн Украины перед матчем с Динамо Бразильский защитник Шахтера удивил перед принципиальным матчем. Додо, фото getty images 17 апреля 2021, 20:12 В рамках центрального поединка 22-го тура чемпионата Украины Шахтер играет против Динамо. Довольно необычное событие произошло за несколько минут до стартового свистка — защитник Шахтера Додо пел гимн Украины. Матч Шахтер — Динамо Киев начался в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua. Люди Додо Команды Динамо Киев Шахтер Источники ФК Шахтер (Донецк) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте