Украина

Бразильский защитник Шахтера удивил перед принципиальным матчем.

В рамках центрального поединка 22-го тура чемпионата Украины Шахтер играет против Динамо.

Довольно необычное событие произошло за несколько минут до стартового свистка — защитник Шахтера Додо пел гимн Украины.

Матч Шахтер — Динамо Киев начался в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.