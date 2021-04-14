Украина

Бразильский защитник "горняков" поделился своими мыслями накануне матча с киевлянами.

Защитник донецкого Шахтера Додо прокомментировал предстоящий поединок 22-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо.

"Это Класико – мы прекрасно знаем, что это будет очень сложная игра. Ко всем Класико, ко всем дерби, конечно, мы подготавливаемся немного по-другому – с другим настроением, с еще большим желанием победить. Это будет хороший момент, чтобы показать, что мы всегда готовы играть против сильных команд.

Думаю, матч с Динамо позволит показать, что наша команда компетентна. Победы над Динамо являются одними из самых важных для нас. Мы проиграли за последнее время только матч за Суперкубок, в чемпионате побеждали, поэтому постараемся играть на таком же уровне и демонстрировать качественный футбол", — сказал Додо пресс-службе "горняков".

После 21 тура Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 52 очка и опережая Шахтер на семь баллов. Позади "горняков" луганская Заря, у которой 38 очков и игра в запасе.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится в субботу, 17 апреля, в 19:30 по киевскому времени.