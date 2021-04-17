Украина

Наставник "горняков" высказался о поражении от Динамо в матче УПЛ.

Динамо минимально обыграло Шахтер в рамках центрального поединка 22-го тура украинской Премьер-лиги, что буквально вплотную приблизило столичный клуб к чемпионскому титулу и практически лишило "горняков" шансов догнать коллектив Мирчи Луческу в турнирной таблице.

Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру поделился эмоциями от итогового результата данного противостояния и формально признал Динамо в качестве следующего обладателя трофея УПЛ.

"Шахтер проиграл в «шахматы»? Да, все именно так. Мы прекрасно знали, что не можем полностью отдаваться атакующей игре без баланса в обороне. Мы знали, что нужно располагаться между линией полузащиты и обороны Динамо. Но эти две линии были очень компактны и это не позволяло нам проводить ту игру, которую мы хотели".

"Марлос и Соломон должны были располагаться между линиями соперников и принимать передачи от полузащитников. У Динамо была возможность обороняться в компактном блоке, не открывая зоны. Мы начали контролировать игру, создали голевой момент Соломона, но игра сегодня была очень тактической, где у команд не было практически ни одного голевого момента".

"Динамо привело игру туда, куда они хотели. Они чувствовали себя комфортно с отрывом в семь очков, а мы старались сократить свое отставание. Этот комфорт дал Динамо спокойствие на игру. Мы не могли себя спокойно чувствовать, для нас это была решающая игра. Для Динамо это была просто очередная игра. Чемпионат, я думаю, уже практически завершен", — заявил Каштру в эфире программы Тур Online.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо Киев вы можете на Football.ua.